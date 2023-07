Nowy fotoradar w Toruniu. W tym miejscu kierowcy wpadają jak śliwka w kompot

Swego czasu przy ul. Lubickiej w Toruniu "działał" fotoradar, który był najskuteczniejszy w województwie. Kierowcy znów muszą się mieć na baczności, ponieważ w tamtym rejonie pojawił się MultaRadar CD, który może wykonać pomiary nawet do 6-ciu pasów ruchu jednocześnie. Maszyna rozróżnia pasy ruchu, na którym kierowcy popełniają wykroczenia. Dodatkową funkcją "kilera" kierowców jest ustawienie odrębnych limitów prędkości dla każdego pasa.

Nasz fotoreporter był na miejscu instalacji nowego fotoradaru. Jego poprzednik był zdecydowanie lepiej ukryty, zasłaniał go budynek gospodarczy. Tym razem będzie inaczej, co widać na załączonych w galerii zdjęciach. Zobaczymy, jak to wpłynie na statystyki. Na ten moment nie jest znana data uruchomienia MultaRadaru CD. Gdy tylko pojawi się taka informacja, to wówczas przekażemy ją naszym czytelnikom.

