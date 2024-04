Ależ pomyłka!

Potężna wpadka najsłynniejszej wróżki z Torunia. Reputacja poleciała na łeb na szyję

Mariusz Korzus | Konsultacja: eitor 12:13 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To najsłynniejsza toruńska Romka. Przyszłość przepowiada już blisko 40 lat. Nawet ona pomyliła się w temacie wyników wyborów na prezydenta Torunia. Zapewniała, że wygra Michał Zaleski. Na koniec wróżenia głośno krzyczała do naszego dziennikarza, że jak się wróżba spędzi, to on ma ją znaleźć i zapłacić za spełnioną wróżb.