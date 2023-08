Groźny wypadek w Toruniu. Samochód wjechał w kiosk. Mamy zdjęcia

Zatrzymali go

O niepokojącym zdarzeniu poinformowali przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Toruniu. Dwa zastępy straży pojawiły się ok. godziny 21:30 przy ul. Poznańskiej, gdzie zderzyły się peugeot i BMW. Ucierpiał również... kiosk. Początkowo docierały do nas informacje o dwóch poszkodowanych, zabranych przez ratowników medycznych do szpitala. Na szczęście policjanci dementują te doniesienia i przedstawiają nieco bardziej optymistyczną wersję.

Wypadek w Toruniu. Przyczyną popularny błąd

- We wtorek, o godzinie 21:30 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym przy ul. Poznańskiej. Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący peugeotem 45-latek nie ustąpił pierwszeństwa 24-latkowi, jadącemu BMW. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie 45-latka mandatem - powiedział nam st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

Pod tekstem znajdziecie zdjęcia z miejsca zdarzenia. Policjanci apelują o rozsądek i uwagę na drogach. Warunki atmosferyczne ostatnimi czasy nie ułatwiają nam zadania, więc warto zdjąć nogę z gazu. O ewentualnych utrudnieniach będziemy informować w naszym serwisie.