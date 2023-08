Odpalił racę na półfinale PGE Ekstraligi. Grozi mu 5 lat więzienia

Mecz For Nature Solutions KS Apator Toruń - Betard Sparta Wrocław (45:45) dostarczył wielu emocji. Na Motoarenie musieli interweniować policjanci. Po rozegraniu zawodów, na trybunie, jeden z widzów odpalił racę świetlną. - Podejrzany w trakcie swojego czynu był zamaskowany. Policjanci zatrzymali go kiedy opuszczał stadion. Jak się okazało, był to 35-letni mieszkaniec Wrocławia. Mundurowi doprowadzili go do radiowozu, skąd trafił do policyjnej celi - wyjaśnia st. sierż. Sebastian Pypczyński z KMP w Toruniu.

Zobacz zdjęcia z półfinału PGE Ekstraligi. Tak fani dopingowali podczas meczu Apator - Sparta

Żużel. Odpalił racę na meczu Apator - Sparta. Grozi mu 5 lat więzienia

W poniedziałek (28 sierpnia 2023 r.) zatrzymany wrocławianin usłyszał z ust śledczych zarzut wniesienia wyrobów pirotechnicznych na imprezę masową. Na wniosek policjantów, nadzorujący postępowanie prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. Teraz grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

- W związku z tym, że 35-latek podczas trwania imprezy masowej dopuścił się dodatkowo wykroczenia - był zamaskowany, trafił jeszcze tego samego dnia do Sądu Rejonowego w Toruniu. Po rozpoznaniu sprawy w trybie przyspieszonym mężczyzna usłyszał wyrok - grzywna 2000 złotych oraz 2-letnim zakazem wstępu na mecze żużlowe obu drużyn, które rozgrywały niedzielny mecz - podsumowuje st. sierż. Pypczyński.