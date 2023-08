Wspaniała atmosfera na Motoarenie. Tak kibice dopingowali podczas półfinału Apator - Sparta

Kamil i Oliwka przysięgali sobie miłość po grób. Tydzień później on zginął, a 16-latka trafiła do szpitala

Ponad 12 tysięcy ludzi na trybunach, emocje do piętnastego biegu i po prostu wielki mecz - tak można podsumować spotkanie półfinałowe PGE Ekstraligi, w którym For Nature Solutions KS Apator Toruń zremisował z Betard Spartą Wrocław 45:45. Przez niemal całe spotkanie słychać było głośny doping fanów obu zespołów. Strefa niebieska na Motoarenie została wyprzedana. Takich obrazków jeszcze w tym sezonie nie oglądaliśmy. Zachęcamy do obejrzenia galerii z trybun i z toru.

Żużel. Apator - Sparta, wynik meczu półfinałowego PGE Ekstraligi

For Nature Solutions KS Apator Toruń - 45

9. Patryk Dudek 4+2 (1*,1,1*,1)

10. Wiktor Lampart - 7 (1,3,2,1,0)

11. Robert Lambert - 8+1 (2,1,2*,3,0)

12. Paweł Przedpełski - 4 (0,0,-,3,1)

13. Emil Sajfutdinow - 18 (3,3,3,3,3,3)

14. Oskar Rumiński - 1 (1,0,-)

15. Krzysztof Lewandowski - 3 (2,0,0,1)

16. Nicolai Heiselberg - NS

Betard Sparta Wrocław - 45

1. Piotr Pawlicki - 5 (0,2,3,0,t)

2. Daniel Bewley - 6+3 (1*,1*,0,2,2*)

3. Artiom Łaguta - 9+1 (3,3,1*,2 t)

4. Tai Woffinden - 9+3 (2*,2*,2,2,1*)

5. Maciej Janowski - 4 (2,2,0,0)

6. Bartłomiej Kowalski - 12 (3,3,1,3,2)

7. Kevin Małkiewicz - 0 (u,0,0)