Kapitalny mecz na Motoarenie! Apator zremisował z gigantem z Wrocławia

For Nature Solutions KS Apator Toruń - 45

9. Patryk Dudek 4+2 (1*,1,1*,1)

10. Wiktor Lampart - 7 (1,3,2,1,0)

11. Robert Lambert - (2,1,2*,3,0)

12. Paweł Przedpełski - 4 (0,0,-,3,1)

13. Emil Sajfutdinow - 18 (3,3,3,3,3,3)

14. Oskar Rumiński - 1 (1,0,-)

15. Krzysztof Lewandowski - 3 (2,0,0,1)

16. Nicolai Heiselberg - NS

Betard Sparta Wrocław - 45

1. Piotr Pawlicki - 5 (0,2,3,0,t)

2. Daniel Bewley - 6+3 (1*,1*,0,2,2*)

3. Artiom Łaguta - 9+1 (3,3,1*,2 t)

4. Tai Woffinden - 9+3 (2*,2*,2,2,1*)

5. Maciej Janowski - 4 (2,2,0,0)

6. Bartłomiej Kowalski - 10 12 (3,3,1,3,2)

7. Kevin Małkiewicz - 0 (u,0,0)

Widzów: ok. 13000

Sędzia: Paweł Słupski

Bieg po biegu:

1. (57,75) Łaguta, Lambert, Dudek, Pawlicki - 3:3

2. Kowalski, Lewandowski, Rumiński - Małkiewicz - 3:3 (6:6)

3. Sajfutdinow, Janowski, Bewley, Przedpełski - 3:3 (9:9)

4. Kowalski, Woffinden, Lampart, Rumiński - 1:5 (10:14)

5. Łaguta, Woffinden, Lambert, Przedpełski - 1:5 (11:19)

6. Sajfutdinow, Pawlicki, Bewley, Lewandowski - 3:3 (14:22)

7. Lampart, Janowski, Dudek, Małkiewicz - 4:2 (18:24)

8. (57,66) Sajfutdinow, Woffinden, Łaguta, Lewandowski - 3:3 (21:27)

9. Pawlicki, Lampart, Dudek, Bewley - 3:3 (24:30)

10. Sajfutdinow, Lambert, Kowalski, Janowski - 5:1 (29:31)

11. Przedpełski, Woffinden, Dudek, Pawlicki - 4:2 (33:33)

12. Lambert, Bewley, Lewandowski, Małkiewicz - 4:2 (37:35)

13. Sajfutdinow, Łaguta, Lampart, Janowski - 4:2 (41:37)

14. Kowalski, Bewley, Przedpełski, Lampart - 1:5 (42:42)

15. Sajfutdinow, Kowalski, Woffinden, Lambert - 3:3 (45:45)

Żużel. Apator - Sparta, relacja z meczu półfinałowego PGE Ekstraligi

Goście od początku pokazywali moc. Znakomicie wyglądali Artiom Łaguta, Bartłomiej Kowalski i Woffinden. Apator mógł sobie pluć w brodę, ponieważ w biegu nr 3 prowadził podwójnie. Janowski i Dan Bewley zdołali jednak wyprzedzić wolnego Przedpełskiego.

Kapitan gospodarzy przywiózł kolejne zero. Bohater z Lublina był tłem dla liderów Sparty. Triumfator fazy zasadniczej powiększył przewagę do ośmiu punktów. Odpowiedzią gospodarzy był ultraszybki Sajfutdinow i przebudzony Wiktor Lampart. Ten ostatni pokonał w biegu nr 7 Janowskiego, co pozwoliło gospodarzom zmniejszyć straty do sześciu punktów.

Janowi Ząbikowi udała się rezerwa taktyczna w biegu nr 10. Sajfutdinow z Lambertem wygrali podwójnie z duetem Kowalski - Janowski. Ten ostatni zaliczył niegroźny upadek na pierwszym łuku, ale podniósł się i kontynuował jazdę, za co zebrał brawa. Po przerwie przebudził się Przedpełski, który obronił się przed Woffindenem, a Dudek zdołał przywieźć za plecami Pawlickiego. To oznaczało remis w meczu. Pierwsze tego dnia prowadzenie gospodarzom dał duet Lambert - Lewandowski, który został tylko rozdzielony przez Bewleya. Chwilę później Sajfutdinow i Lampart pokonali 4:2 Łagutę z Janowskim. "Magic" wyraźnie zgasł w drugiej części zawodów.

W biegach nominowanych dwukrotnie pojechał... Bartłomiej Kowalski. Wszystko przez to, że taśmy dotykali Pawlicki i Łaguta. Wyścig 14 "Kowal" wygrał podwójnie z Danem Bewleyem. Chwilę później przyjechał tylko za plecami Sajfutdinowa, a Woffinden obronił się przed Lambertem. Fenomenalny mecz zakończył się remisem!