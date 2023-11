W piątek (3 listopada 2023 r.), ok. godziny 21:45 było ciemno. W Toruniu i okolicach padał konkretny deszcz. Wydawałoby się, że przy takich warunkach kierowcy będą bardziej uważać. Tymczasem kierowca osobowego renault jechał Szosą Chełmińską z prędkością nieadekwatną do sytuacji. Strażacy z KM PSP w Toruniu przekazali, że jedna osoba poszkodowana w wypadku trafiła do szpitala. Na miejscu pracowały dwa zastępy PSP. Policjanci ustalili, że kierujący stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i wylądował na drzewie. Lokalny serwis "Oto Toruń" podaje, że mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń.

Toruńscy strażacy przekazali zdjęcia z miejsca zdarzenia. Pokazują one, jak niewiele dzieliło mężczyznę od tragedii. Służby apelują o ostrożność na drogach. Jesienne warunki mogą sprawić, że droga hamowania będzie dłuższa niż zazwyczaj. Uważać powinni również piesi i rowerzyści. Galerię z wypadku w Toruniu prezentujemy pod artykułem.

