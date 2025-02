Śnieżyce i -10 stopni to nie wszystko. Prawdziwy kontratak zimy. „Padać może w całym kraju”

Spis treści

Atak zimy w Polsce. IMGW podaje daty

Pierwsza dekada lutego przyniesie zimowe akcenty? Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) mają dobre wieści dla fanów śniegu i chłodnych klimatów. Wprawdzie pierwsza połowa tygodnia będzie ciepła (przynajmniej w ciągu dnia), ale od czwartku (6 lutego 2025 r.) zima zacznie pokazywać groźniejsze oblicze. Synoptycy spodziewają się, że Polacy chwycą za łopaty. - Druga połowa tygodnia już ze zdecydowanie większym zachmurzeniem i nieco niższą temperaturą, szczególnie w dzień, a deszcz ze śniegiem i śnieg padać może już w całym kraju - wskazuje IMGW. Nocami, w kotlinach górskich termometry pokażą nawet -10 stopni Celsjusza. Dwucyfrowy mróz to zjawisko, od którego zdążyliśmy się już odzwyczaić. Jak to wygląda we szczegółach?

Prognoza IMGW: Śnieg i mróz w Polsce. Tu będzie najgorzej

W pierwszej połowie tygodnia, temperatury mogą wzrosnąć nawet do 7 stopni Celsjusza. We wtorek i w środę, na zachodzie i na południowym zachodzie będzie względnie ciepło. Deszcz ze śniegiem, śnieg i mróz to zjawiska, z którymi "zaprzyjaźnimy się" 6 lutego. W piątek -3 stopnie Celsjusza pokażą termometry na Podhalu, a na konkretny atak zimy poczekamy do weekendu.

W sobotę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu, nad morzem lokalnie także deszczu ze śniegiem. W niedzielę zachmurzenie duże, na północy i zachodzie z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju, na południu opady będą chwilami o umiarkowanym natężeniu - przekazuje we szczegółach IMGW.

Mróz na południu, śnieg w kilkunastu województwach. Nowa prognoza pogody

Synoptycy z IMGW zaktualizowali mapę, na której widać ochłodzenie i opady śniegu. Pod koniec tygodnia biały puch pojawi się w województwach:

podlaskim

dolnośląskim

małopolskim

śląskim

podkarpackim

lubelskim

świętokrzyskim

łódzkim

wielkopolskim

warmińsko-mazurskim

kujawsko-pomorskim

Spadki temperatur do -3 stopni spodziewane są w południowych rejonach Małopolski. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem przyniosą śliskie drogi oraz chodniki. Apelujemy o ostrożność do kierowców i pieszych. Ostrzeżenia IMGW i nowe prognozy będziemy aktualizować w pogodowym oddziale "Super Expressu" i w lokalnych serwisach. Pamiętajmy, że prognozy średnioterminowe mogą ulec delikatnym przetasowaniom.

