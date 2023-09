Sparta z awansem do finału. Apatorowi nie pomogły nawet dwie kontuzje w obozie rywala

Świadkowie podnieśli alarm w niedzielę, ok. godziny 14:30. Dzielnicowi z Rypina udali się jedno z osiedli. St. asp. Tomasz Papis oraz asp. Dawid Kuciński zareagowali błyskawicznie, bo w takich przypadkach nie można inaczej. Po dojechaniu pod wskazany adres wbiegli na czwarte piętro i weszli do mieszkania, które na szczęście było otwarte. - Na miejscu okazało się, że sytuacja jest dramatyczna. Na parapecie stała, wychylona na zewnątrz, młoda kobieta. Jej nogę trzymał jeden z domowników, lecz nie miał siły, aby ją ściągnąć z parapetu - informuje asp. sztab. Dorota Rupińska, oficer prasowa KPP w Rypinie.

Rypin: Desperatka uratowana. Nie wahajmy się prosić o pomoc

- Dzielnicowi nie tracąc ani chwili podbiegli do okna, zdecydowanym ruchem chwycili kobietę za ręce i pomogli wciągnąć ją do wewnątrz mieszkania. Dalej zaopiekowali się nią wezwani na miejsce ratownicy medyczni, którzy przetransportowali kobietę do szpitala na badania - dodaje policjantka z Rypina. Pod tekstem znajdziecie zdjęcie bohaterów, którzy spisali się na medal.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

i Autor: KPP w Rypinie Stała w oknie na czwartym piętrze. Liczyła się każda sekunda. Dramatyczna akcja ratunkowa