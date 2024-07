Tragedia na drodze! 24-latek i 51-letnia kobieta zginęli w makabrycznym wypadku

Niezwykłe odkrycia w centrum Torunia. Ekspert wyjaśnia, co tam znaleźli

Tragedia w w Dąbiu Kujawskim. Dwie osoby zginęły w wypadku, trzecia jest ranna

Do śmiertelnej kolizji doszło na skrzyżowaniu drogi powiatowej DP 2813C z drogą gminną w Dąbiu Kujawskim (woj. kujawsko-pomorskie). Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zderzył się tam samochód osobowy i ciężarówka. Na miejscu natychmiast pojawiły się wezwane do wypadku służby. Niestety, mimo starań ratowników, nie udało się uratować życia 24-latka i 51-letniej kobiety, którzy byli pasażerkami osobówki. W wypadku ranny został także 61-letni kierowca auta ciężarowego, któremu na miejscu była udzielana pomoc medyczna. Teraz służby będą wyjaśniać, dlaczego doszło do tak dramatycznego w skutkach zderzenia pojazdów.

Straż pożarna o szczegółach tragicznej kolizji

- W wyniku tego zderzenia dwie osoby podróżujące oplem, 24-letni mężczyzna i 51-letnia kobieta, poniosły śmierć na miejscu. Kierowca ciężarówki, 61-letni mężczyzna, został ranny i otrzymał pomoc medyczną - przekazał w rozmowie z portalem dziendobrywloclawek.pl bryg. Mariusz Bladoszewski, rzecznik prasowy komendanta miejskiego PSP we Włocławku.

ZOBACZ TEŻ. Poważny wypadek w Gronówku pod Toruniem. Auto zderzyło się z pociągiem. GALERIA:

17-latek potrącony na pasach. Wypadek w Jabłoniu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.