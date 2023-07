Tragiczny wypadek w Mariankach! Nie żyje kierowca bmw, a matka i jej syn walczą o życie [ZDJĘCIA]

Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Wchodząc do lasu należy zachować ostrożność

Do wypadku doszło w niedzielę, 16 lipca w miejscowości Marianki.

- Po godzinie 17:00 dyżurny jednostki otrzymał informację o zderzeniu czołowym pojazdów. Służby zawiadomił obecny na miejscu świadek zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący bmw mężczyzna jechał całą szerokością jezdni. Zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w prawidłowo poruszający się pojazd toyota - wyjaśnia rzecznik KPP w Lipnie.

W wyniku czołowego zderzenia w toyocie została zakleszczona kierująca nim 42-letnia mieszkanka gminy Tłuchowo. Kobieta obecnie przebywa w stanie ciężkim w szpitalu. Obrażenia odniósł także podróżujący autem 12-letni syn kobiety. Kierujący bmw mężczyzna, pomimo podjętych czynności ratunkowych, zmarł w karetce.

- Ustaliliśmy, że nie posiadał on uprawnień do kierowania pojazdami a auto, którym jechał nie było ubezpieczone ani dopuszczone do ruchu. Teraz śledczy pod nadzorem prokuratora będą ustalać przyczyny tej tragedii. Ciało kierowcy bmw i pojazdy uczestniczące w wypadku są w dyspozycji prokuratury - ujawnia policja.

