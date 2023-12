UMK w Toruniu dołączył do projektu Google. To pierwsza taka uczelnia w Polsce

UMK w Toruniu chce pokazać światu wszystko to, czym warto się pochwalić. To właśnie dlatego, toruńska uczelnia jako pierwsza w Polsce dołączyła do projektu Google Arts&Culture. - Jest to projekt, który zdobywa coraz większą popularność wśród użytkowników na całym świecie. Najważniejsze instytucje kultury, muzea prezentują tam swoje zbiory. Uznaliśmy, że czas na to, aby pokazać bardzo bogate zbiory kultury, sztuki, które Uniwersytet Mikołaja Kopernika gromadzi od samego początku. Te wystawy może zobaczyć każdy chętny, kto ma dostęp do internetu - mówi rzecznik UMK, Marcin Czyżniewski.

Wśród wystaw znalazły się m.in egzemplarz najsłynniejszego dzieła Mikołaja Kopernika i portrety toruńskiego astronoma. Łącznie ponad 100 eksponatów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika znalazło się w wirtualnych zbiorach Google Arts&Culture. Na ten spacer można się wybrać nawet nie będąc w Toruniu.

- W całości przenieśliśmy dwie wystawy, które były prezentowane w Roku Kopernikańskim. Można wirtualnie obejrzeć najważniejsze dzieło Kopernika. Książka znajduje się w naszej bibliotece, prezentujemy poszczególne strony. Można się dowiedzieć sporo o książce, jak również o konkretnym egzemplarzu. Jego historia jeszcze z czasów, zanim pojawił się w naszych zbiorach jest bardzo ciekawa - przekazuje prof. Czyżniewski.

