To miała być beztroska kąpiel w Wiśle na terenie Torunia. Niestety, nurt rzeki bywa bardzo zdradliwy. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że trzech mężczyzn, w tym 39-latek zażywało kąpieli w Wiśle niedaleko punktu widokowego przy ul. Majdany w Toruniu. W pewnym momencie jeden z nich został porwany przez nurt i zniknął pod powierzchnią wody - informuje nas mł. asp. Dominika Bocian z KMP w Toruniu. W akcji poszukiwawczej poszukiwawczej od początku biorą udział policjanci, wodniacy i strażacy. W poniedziałek działania zostały wznowione.

Toruń: Nurt rzeki porwał 39-latka. Policja ostrzega

Policjanci przestrzegają - kąpiele w rzekach bywają bardzo niebezpieczne, nawet dla najlepszych pływaków. Należy korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk. W innym przypadku podejmujemy ogromne ryzyko.

- Zdecydowanie odradzamy kąpiele pod wpływem alkoholu. To jeden z głównych czynników powodujących utratę kontroli w wodzie. Osoby pod jego wypływem mimo posiadania umiejętności pływackich są potencjalnymi ofiarami. Wystarczy niewielka dawka alkoholu, by w organizmie takiej osoby doszło do znacznie szybszej utraty ciepłoty ciała. Pojawić się mogą dreszcze, przykurcze mięśni, a także zaburzenia oddychania. Osoba po spożyciu alkoholu nie jest w stanie realnie ocenić własnej sprawności i sytuacji. To wszystko ma wpływ na bezpieczeństwo osobiste oraz innych osób - podkreśla mł. asp. Bocian. Pod tekstem znajdziecie kilka zdjęć z akcji poszukiwawczej w Toruniu. Do tematu będziemy wracać.

