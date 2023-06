ZOOleszcz GKM Grudziądz i For Nature Solutions KS Apator Toruń przystąpią do niedzielnych derbów województwa kujawsko-pomorskiego w różnych nastrojach. "Gołębie" wyglądają ostatnimi czasy co najmniej nieźle. Podopieczni Janusza Ślączki pokonali wysoko Platinum Motor Lublin i powalczyli na trudnym terenie Betard Sparty Wrocław. Z kolei Apator Roberta Sawiny dostał solidne lanie od mistrzów Polski i w Grudziądzu spróbuje wrócić na właściwe tory. Znamy już awizowane składy na niedzielny mecz.

W pierwszym meczu obu zespołów, Apator wygrał z GKM-em 52:38. Zwycięstwo mogło być okazalsze, gdyby nie rezygnacja ze startu w biegu nr 15 Emila Sajfutdinowa. Przy defekcie Roberta Lamberta zrobiło się 1:5 i "Gołębie" dokonały kosmetyki wyniku. Czy będzie to miało znaczenie w kontekście punktu bonusowego? - Jedziemy do Grudziądza po zwycięstwo, a nie po obronę bonusa - powiedział "Super Expressowi" trener Robert Sawina. Szkoleniowiec gości dokonał jednej zmiany po wysokiej porażce w Lublinie. Robert Lambert i Emil Sajfutdinow zamienili się numerami. Czy to błąd? Kibice zarzucają wychowankowi toruńskiego klubu, że zmusił tym samym świetnego na trasie Sajfutdinowa do jazdy po równaniach toru. Relację i zdjęcia z niedzielnego spotkania znajdziecie na se.pl.

Bardzo ciekawie zapowiada się już wyścig nr 1. Max Fricke i Wadim Tarasienko zmierzą się z Patrykiem Dudkiem i wyżej wspominanym Sajfutdinowem. Pod znakiem zapytania stoi występ juniora gości, Krzysztofa Lewandowskiego, który wciąż ma problem z lewą dłonią.

Awizowane składy na mecz GKM - Apator:

ZOOleszcz GKM Grudziądz

9. Max Fricke

10. Gleb Czugunow

11. Wadim Tarasienko

12. Frederik Jakobsen

13. Nicki Pedersen

14. Kacper Łobodziński

15. Kacper Pludra

For Nature Solutions KS Apator Toruń

1. Patryk Dudek

2. Paweł Przedpełski

3. Emil Sajfutdinow

4. Wiktor Lampart

5. Robert Lambert

6. Krzysztof Lewandowski

7. Mateusz Affelt

Sędzia: Paweł Słupski

Początek meczu: 19:15 (transmisja w Canal+ Sport 5 i Canal+ Online)