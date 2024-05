Oferta pracy nad morzem. 10 tysięcy złotych netto dla kucharza

Kto szuka pracy w gastronomii, ten powinien rozważyć ofertę właścicielki ośrodka kolonijnego w Stegnie, która oferuje 10 tysięcy złotych netto miesięcznie kucharce lub kucharzowi. Co ciekawe, ogłoszenie pojawiło się na jednym z forów... w Bydgoszczy. Autor ogłoszenia tłumaczy, że po prostu spełnia prośbę znajomej, prowadzącej ośrodek w Stegnie, a oferowana kwota to żadna pomyłka. Oferta wywołała jednak duże zainteresowanie internautów. - Pisałeś chyba bez okularów i jedno zero ci się chyba za dużo kliknęło. Jeśli nie, to poważnie rozważę twoją propozycję - czytamy w treści jednego z komentarzy, cytowanych przez "Gazetę Pomorską".

Niektórzy internauci studzili emocje. Ich zdaniem, w szczycie sezonu nad morzem, 10 tysięcy złotych netto dla kucharza to "standardowa stawka". Jeden z komentujących stwierdził wręcz, że oferta ze Stegny to "nic nadzwyczajnego". - Tylko trzeba mieć też świadomość zadań do wykonania, a to nie tylko gotowanie - czytamy w treści kolejnego z komentarzy.

Źródło: "Gazeta Pomorska"

