Koszmarny wypadek 18-letniego turysty z zagranicy. Na stacji SKM w Gdańsku poraził go prąd

18-letni turysta z zagranicy został porażony prądem na stacji SKM Gdańsk Stocznia i w stanie ciężkim trafił do szpitala, gdzie nadal walczy o życie. Wypadek miał miejsce w nocy z poniedziałku na wtorek, 1 sierpnia. Według wstępnych ustaleń policji chłopak przebywał na stacji, gdy z nieznanych przyczyn postanowił wejść na słup sieci trakcyjnej. Po porażeniu prądem upadł na ziemię i stracił przytomność. Jak informuje Radio Gdańsk, poszkodowany to obywatel Anglii, któremu towarzyszył kolega - drugi z chłopaków znajdował się pod wpływem alkoholu. Obaj mieli bawić się w jednym z lokali w Gdańsku, by następnie wrócić koleją SKM do Sopotu. Na stacji doszło jednak do tragedii. - Mundurowi wykonali już oględziny miejsca zdarzenia, sporządzili dokumentacją fotograficzną i przesłuchali świadków, a teraz analizują zapis z monitoringu - informuje Komenda Miejska Policji w Gdańsku.

