18 pożarów na Pomorzu. Seryjny podpalacz zatrzymany. Jego wiek szokuje

O ujęciu 16-letniego podpalacza poinformował oficer prasowy KPP w Starogardzie Gdańskim. Jego koledzy z posterunku w Skórczu pracowali nad sprawą podpaleń balotów słomy, ściernisk oraz śmieci, do których dochodziło od początku lipca do początku września bieżącego roku na terenie gminy Smętowo Graniczne. - Za podpalenia odpowiedzialny był 16-letni chłopiec, któremu policjanci przedstawili 18 zarzutów o czyny karalne dotyczących podpaleń. Ponadto nieletni odpowie za kierowanie pojazdem bez uprawnień. 16-latek przyznał się do przedstawionych mu czynów - czytamy w komunikacie starogardzkiej policji.

Sprawą nieletniego zajmie się sąd rodzinny. - Apelujemy do rodziców i opiekunów o skuteczniejszy nadzór nad dziećmi. Należy podnosić ich świadomość w zakresie poszanowania prawa, a także odpowiedzialności za popełniane czyny - podsumowuje asp. sztab. Marcin Kunka z KPP w Starogardzie Gdańskim.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].