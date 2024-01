22-latek wyskoczył do policjantów z pięściami! Dantejskie sceny na Pomorzu

Rankingu Liceów i Techników "Perspektywy 2024". To lista najlepszych szkół na Pomorzu!

Nie takiego finału interwencji spodziewali się policjanci z Lęborka. 10 stycznia funkcjonariusze odebrali zgłoszenie dotyczące prowadzenia audi przez pijanego kierowcę. Auto miało poruszać się trasą Łeba - Nowęcin. Na miejsce udali się stróże prawa i w Nowęcinie zatrzymali audi do kontroli. Gdy podejrzany wysiadł z auta, mundurowi wydali mu polecenie powrotu do samochodu, do którego nie chciał się zastosować.

- Mężczyzna stał się agresywny i demonstracyjnie wsiadał i wysiadał z auta. W pewnym momencie, gdy policjant zbliżył się do niego, gwałtownie otworzył drzwi, uderzając nimi funkcjonariusza, a drugiemu wymierzył cios pięścią w twarz. Mundurowi natychmiast go obezwładnili i wylegitymowali. Okazało się, że to pijany 22-letni mieszkaniec Poznania - wyjaśnia oficer prasowy lęborskiej komendy.

22-latek z Poznania zatrzymany na Pomorzu

Policjanci zatrzymali delikwentowi prawo jazdy. 22-latek został doprowadzony do komendy i osadzony w policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. - Grozi mu kara 3 lat pozbawienia wolności i co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów - czytamy w komunikacie KPP w Lęborku.

