O tym zatrzymanym będzie się mówiło bardzo długo w szeregach kwidzynskiej policji. Tamtejsi kryminalni, zajmujący się sprawami kradzieży ustalili, że w okresie od 9 do 11 lutego br. doszło do takiego przestępstwa na terenie jednego ze sklepów. Schemat był dość prosty - sprawca trzykrotnie przychodził do tego samego marketu i kradł znajdujący się tam towar. To, co padło jego łupem mogło zaskoczyć nawet doświadczonych stróżów prawa.

Kwidzyn. Złodziej kradł kawę i... kapsułki do prania!

- Wizyty mężczyzny w tym sklepie skutkowały kradzieżami 54 paczek kawy i 9 opakowań kapsułek do prania. Łączne straty, jakie poniósł właściciel sklepu to ponad 1300 złotych. Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego ustalili tożsamość sprawcy tego przestępstwa i zaczęli go poszukiwać - przekazują kwidzynscy policjanci.

20 lutego policjanci już wiedzieli, gdzie jest podejrzany. Mundurowi w ustalonym miejscu zatrzymali poszukiwanego mieszkańca Kwidzyna, którego doprowadzili do policyjnego aresztu. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży. zarzut dotyczący kradzieży. Jego losem zajmie się sąd. - Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności - przypominają funkcjonariusze.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Sonda Czy byłeś/aś kiedykolwiek świadkiem kradzieży? TAK NIE MIAŁEM/AM OKAZJI