i Autor: Shutterstock

Brutalna zbrodnia, będzie proces

33-latek miał złamać matce kręgosłup. Kobieta nie rusza nogami i rękami

Prokuratura w Słupsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi T., który jest podejrzany o brutalne pobicie swojej matki, w tym złamanie jej kręgosłupa. 33-latek miał znęcać się nad kobietą przez ok. 2 lata, aż do tragicznego finału, do którego doszło w lipcu br. Oskarżony przebywa w areszcie, a za postawione zarzuty grozi mu 3-15 lat więzienia.