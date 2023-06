40-latek nie żyje, 20-latek zatrzymany. Wzruszający wpis przyjaciela

Uczył dzieciaki fizyki, zatrzymali go za narkotyki. Skandal w Gdańsku

Zabójstwo 40-latka w Kwidzynie? Policja zatrzymała 20-latka

Czy zatrzymany przez policję 20-latek ma związek ze śmiercią 40-letniego mieszkańca Kwidzyna? Tamtejsza policja poinformowała o wszystkim w piątek, 2 czerwca, dodając, że młodszy z mężczyzn wpadł w ręce mundurowych w nocy z czwartku na piątek. Wątpliwości co do przebiegu zdarzenia nie ma Kwidzyński Portal Dla Każdego, który informuje, że "na ulicy Szerokiej doszło do brutalnego morderstwa za sprawą noża. Zgodnie z wstępnymi ustaleniami, motywem zbrodni najprawdopodobniej były pieniądze". Informacja o domniemanej zbrodni obiegła również mieszkańców Kwidzyna. Głos w komentarzach pod wpisem o domniemanym zabójstwie zabrał mężczyzna podający się za przyjaciela 40-latka.

- Michał byl wspanialym czlowiekiem nie da sie tego opisac slowami. Przyjaciel o jakim kazdy moze tylko marzyc (...) Michał pomagal kazdemu komu tylko mogl i temu smieciowi tez pomagal !!! A on odebral mu zycie 💔💔💔💔😭😭😭 - napisał mężczyzna.

