48-latek zginął na przejściu dla pieszych. Nieoficjalnie: ofiara to znany lekarz

Tragiczny wypadek w Kaliskach Kościerskich. Nie żyje pieszy potrącony przez samochód

Wieczorem w niedzielę, 22 października w Kaliskach Kościerskich zginął 48-letni pieszy potrącony przez samochód osobowy. Do wypadku doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych. Poszkodowany mężczyzna był reanimowany, lecz ratownikom nie udało się uratować jego życia. Policja ustala okoliczności tragedii. Wiadomo, że zdarzenie miało miejsce w pobliżu skrzyżowania z drogami lokalnymi na Dobrogoszcz i Nową Wieś Kościerską. PAP podaje, że sprawcą potrącenia był 43-letni kierowca audi. Był on trzeźwy w momencie wypadku, funkcjonariusze pobrali mu krew do badań pod kątem obecności innych substancji odurzających.

Nieoficjalnie: ofiarą wypadku jest znany lekarz. Popularyzował morsowanie i zdrowy tryb życia

Z nieoficjalnych ustaleń reportera Radia Gdańsk wynika, że ofiarą tragicznego wypadku jest Radosław Flisikowski, znany lekarz ze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie oraz popularyzator zdrowego trybu życia i morsowania. Medyk brał między innymi udział w zawodach biegowych, w tym w maratonach. Pozostawił żonę i trzy córki.

