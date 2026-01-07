Gigantyczne korki w Trójmieście! Przewoźnicy kontenerowi sparaliżują miasto

W Gdańsku i Gdyni odbędzie się protest około 300 ciężarówek, który zablokuje kluczowe arterie, w tym S6 i S7.

Przewoźnicy sprzeciwiają się praktykom terminali kontenerowych, domagając się równego dostępu do infrastruktury portowej.

Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu i lokalnymi zatorami.

Sprawdź, jak protest wpłynie na komunikację miejską i które trasy alternatywne wybrać!

Według informacji przekazanych PAP przez jednego z organizatorów akcji, prezesa firmy TIDI-LOG Macieja Korthalsa, w proteście weźmie udział około 300 ciężarówek, które przejadą głównymi arteriami Gdańska i Gdyni, w tym najbardziej newralgicznymi odcinkami dla ruchu, takimi jak drogi ekspresowe S6 i S7.

Jak tłumaczył Korthals, przewoźnicy obsługujący porty morskie sprzeciwiają się praktykom terminali kontenerowych dotyczącym awizacji i wprowadzania dodatkowych opłat, które - jak ocenił - ograniczają równy dostęp do infrastruktury portowej i zamiast ułatwiać pracę, utrudniają codzienny transport. - Chcemy równego i sprawiedliwego dostępu do terminali, bez dyskryminujących opłat czy barier wstępu – dodał Korthals.

Przejazd protestacyjny rozpocznie się w rejonie ul. Kontenerowej w Gdańsku. Około godz. 8:10 kolumna wyruszy w kierunku ul. mjr. Henryka Sucharskiego, następnie pojedzie Traktem św. Wojciecha i Aleją Armii Krajowej, by dalej wjechać na Południową Obwodnicę Gdańska (S7).

Około godz. 9 kolumna dotrze na Obwodnicę Trójmiasta i skieruje się w stronę Gdyni. Po zjeździe na ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego uczestnicy dotrą na parking przy ul. Janka Wiśniewskiego pod terminale kontenerowe, gdzie zaplanowana jest około 2-godzinna demonstracja, na której transportowcy będą między innymi prezentować swoje postulaty.

Następnie, w godzinach popołudniowych, kolumna wróci w stronę Gdańska, korzystając z S6 i S7, ponownie przejeżdżając przez Aleję Armii Krajowej, Trakt św. Wojciecha i ul. mjr. Henryka Sucharskiego, aż do powrotu w okolice ul. Kontenerowej, gdzie planowana jest druga demonstracja.

W związku z protestem kierowcy powinni spodziewać się spowolnienia ruchu, czasowych utrudnień i lokalnych zatorów, szczególnie w rejonach portowych oraz na drogach ekspresowych.

Nad bezpieczeństwem i płynnością ruchu czuwać będą policjanci oraz inne służby porządkowe. Funkcjonariusze zaapelowali do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń i sygnałów służb oraz – w miarę możliwości – wybieranie tras alternatywnych. Dagmara Szajda z Zarządu Transporu Miejskiego w Gdańsku poinformowała, że w środę, w związku ze spodziewanymi utrudnieniami w kursowaniu autobusów i tramwajów, bilety ZTM będą honorowane od godz. 7.00 do 20.00 także w pociągach SKM i Polregio na terenie Gdańska i Pruszcza Gdańskiego.

- W zależności od sytuacji informacje o wydłużeniu honorowania biletów będą dostępne na stronie internetowej ztm.gda.pl (na czerwonym pasku alarmowym) oraz na tablicach elektronicznych na przystankach - podała.