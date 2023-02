i Autor: pixabay

Bali się zasnąć i wezwali policję. Chciał spalić całą rodzinę żywcem!

M.Cz 14:51 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W tym domu niebezpiecznie było już od miesięcy. Alkohol, bicie, poniżanie: to chleb powszedni. Policja nigdy jednak nie interweniowała, aż miarka się przebrała. Mężczyzna przyniósł do domu kanister z benzyną- to przesądziło o dalszym przebiegu zdarzeń.