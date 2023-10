Rozpacz ściska serce

Tak przedszkole opłakuje zamordowanego Olusia. Zwróciło się do mamy i rodzeństwa 6-latka

Ta tragedia wstrząsnęła całą Polską. 6-letni Oluś z Gdyni został brutalnie zamordowany. Wiele wskazuje na to, że za śmierć chłopca odpowiada jego tata - 44 letni Grzegorz Borys, który do tej chwili pozostaje nieuchwytny. Jak podała prokuratura, maluch zginął w wyniku rany ciętej szyi, która spowodowała wstrząs krwotoczny i niedotlenienie mózgu. Wszyscy, którzy znali Olusia są zszokowani tym, co go spotkało...