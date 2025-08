Cztery osoby, w tym dziecko, poszkodowane w wypadku. Śmigłowiec LPR w akcji

Osobówka wjechała w drzewo. Cztery osoby ranne, w tym 5-letnie dziecko

Do wypadku doszło w sobotni poranek, około godz. 9 na drodze powiatowej w miejscowości Podlesie (gmina Koczała). Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia ustalili, że 41-letni kierowca osobówki, jadąc z Koczały w kierunku Miastka, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo.

Wszyscy, którzy jechali autem, zostali ranni. To 41-letni kierowca, a także troje pasażerów: 48-letnia kobieta, 89-letnia kobieta i 5-letnia dziewczynka. Wszyscy trafili do szpitali. Dwie osoby przetransportowano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na miejscu pracowali strażacy, zespoły ratownictwa medycznego oraz policjanci. Przez kilka godzin droga była zablokowana.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania