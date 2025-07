Kto wszedł do mieszkania Iwony Wieczorek? "Wykorzystali nieobecność matki"

Iwona Wieczorek zaginęła w dotąd niewyjaśniony okolicznościach w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. 19-letnia wówczas gdańszczanka wyszła ze znajomymi do znanego w lokalnych kręgach klubu Dream Club w Sopocie. Nastolatka do domu wracała sama, jednak nigdy tam nie dotarła. W środku nocy, a konkretnie o godz. 3.07 kamery zarejestrowały skręcającą w promenadę Iwonę Wieczorek. Po drodze dziewczyna zadzwoniła do znajomych, z którymi spotkała się tamtego feralnego dnia. O godzinie 4 komórka Iwony była już nieaktywna. Ostatni raz kamera zarejestrowała 19-letnią wówczas Iwonę przy wejściu nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie. W tym momencie ślad po Iwonie Wieczorek się urywa, a zaczynają się rozmaite teorie, domysły, poszlaki i mozolne próby ustalenia, co było dalej.

Materiał "Super Expressu". Policjant ujawnia szczegóły sprawy Iwony Wieczorek

Przez lata powstało mnóstwo materiałów, dotyczących śledztwa w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Czy jest jakakolwiek szansa na znalezienie poszukiwanej? A może zostało tylko szukanie ciała? W każdym tygodniu pojawiają się nowe rozmowy z osobami, które w jakiś sposób są związane z próbami rozwiązania sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek. Ogromne emocje pojawiły się w momencie, gdy głos zabrał były dyrektor biura kryminalnego KGP, insp. Marek Dyjasz, który niegdyś tę sprawę prowadził. Pod koniec lipca pojawił się nowy, ciekawy materiał. Karolina Pajączkowska z "Super Expressu" rozmawiała o sprawie z policjantem, który zdecydował się na ukrycie swojego wizerunku. W rozmowie pojawiło się bardzo dużo ciekawych wątków.

Jeden z nich dotyczy Pawła P., znajomego Iwony. - Jeżeli był w gronie znajomych Iwony, którzy ją widzieli i nie mówi prawdy, to nie ma się co dziwić, że wzbudził zainteresowanie policji - podkreślił rozmówca dziennikarki "SE". - Dlaczego Paweł poszedł do mieszkania Iwony i wyczyścił pamięć z jej komputera? - zapytała Karolina Pajączkowska.

"Wykorzystali nieobecność matki"

- Czy wyczyścił pamięć z komputera, to aż tak daleko bym może nie szedł. Pozostałbym przy tym, że był w jego mieszkaniu. Poszedł tam kilka godzin po zaginięciu Iwony Wieczorek, kiedy mamy nie było w domu. Ona była w pracy. Ojczym Iwony w tym czasie wybrał się na pogrzeb księdza Jankowskiego. Paweł wraz z jedną z koleżanek Iwony wykorzystał tą sytuację i wszedł do mieszkania - podkreślił policjant w rozmowie z "Super Expressem".

Mieli klucze. Iwona zostawiła je razem z torebką u jednej z koleżanek. Co tam robili? Przecież nie weszli, żeby sprawdzić, czy Iwona tam jest. Paweł P. nie przyznał się, że tam był, koleżanka tak - przeanalizował rozmówca dziennikarki "Super Expressu".

