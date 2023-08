Czy sinice są teraz w Bałtyku? Nowy komunikat Sanepidu!

18-letni turysta z zagranicy walczy o życie! Na stacji SKM w Gdańsku poraził go prąd

Sinice w Morzu Bałtyckim 2023. Główny Inspektorat Sanitarny wydał komunikat. Które kąpieliska są teraz bezpieczne? Czy zakwitły sinice?

Sinice niemal co roku psują wakacje części Polaków wypoczywających nie tylko nad Morzem Bałtyckim. Te groźne cyjanobakterie sprawiają, że podczas ich zakwitu absolutnie nie można kąpać się w wodzie, gdzie występują, a najlepiej w ogóle wówczas nie zbliżać się do morza! A czy teraz, na początku sierpnia 2023 roku można spokojnie kąpać się w Bałtyku? Czy wakacje nad morzem zostaną w tym roku zepsute przez zakwit sinic? Podajemy najnowsze komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie obecności sinic na kąpieliskach w Morzu Bałtyckim. Inspektorzy przebadali wszystkie popularne kąpieliska i na szczęście stwierdzili, że woda we wszystkich nadbałtyckich kąpieliskach w Polsce jest obecnie wolna od sinic. Aby upewnić się, czy komunikat nie został zmieniony, odwiedź stronę https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska/mapa

Czym są sinice? Jakie są skutki kąpieli w wodzie, w której są sinice? Jak ustrzec się sinic?

Sinice należą do cyjanobakterii. Zawierają toksyny, które mogą być bardzo szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt. Oto, co radzi GIS: "Jak uchronić się przed negatywnymi skutkami zakwitu? Unikać kontaktu z kożuchem sinicowym i wodą o zmienionej barwie i nieprzyjemnym zapachu, nie poić nią zwierząt domowych, nie używać jej do podlewania warzyw". Jakie są objawy kontaktu z sinicami? GIS wymienia następujące: "wysypka na skórze, swędzenie i łzawienie oczu, wymioty,biegunka gorączka, bóle mięśni i stawów". "Dolegliwości te mogą wystąpić bezpośrednio lub kilka dni po kąpieli w wodzie, gdzie był toksyczny zakwit sinic. Od dłuższego czasu nie odnotowano przypadków śmiertelnych wśród ludzi, jednakże w kilku sytuacjach zachorowania były bardzo poważne" - ostrzegają inspektorzy.

