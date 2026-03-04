Dramat na krajowej "20"! Młoda kobieta dachowała BMW. "Zahaczyła o ciężarówkę"

Komenda Powiatowa Policji w Bytowie przekazała informacje o poważnym zdarzeniu drogowym, do którego doszło na Pomorzu.

Nieudany manewr i dachowanie

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na trasie między miejscowościami Łąkie a Półczno. To właśnie tam młoda, 22-letnia kobieta kierująca samochodem marki BMW najprawdopodobniej podjęła manewr wyprzedzania. Niestety, zakończył się on dramatycznie.

"Do zdarzenia doszło na krajowej 20 pomiędzy Łąkie a Półcznem. Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 22-letnia kierująca BMW podczas wyprzedzania, najprawdopodobniej zahaczyła o ciężarówkę, straciła panowanie nad pojazdem i dachowała. W wyniku zdarzenia kierująca i jej 36-letni pasażer trafili do szpitala."

- informuje Komenda Powiatowa Policji w Bytowie.

Policja wyjaśnia przyczyny wypadku

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Funkcjonariusze policji rozpoczęli pracę, aby dokładnie ustalić, jak doszło do tego groźnego wypadku i kto ponosi za niego winę.

"Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają ślady i wykonują oględziny, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego wypadku"

- informuje bytowska policja.

Droga zablokowana! Utrudnienia na krajowej 20

Kierowcy podróżujący tą trasą muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Odcinek drogi, na którym doszło do wypadku, został całkowicie wyłączony z ruchu. Policja apeluje o rozwagę i w miarę możliwości szukanie alternatywnych tras.

"Droga w tym miejscu jest obecnie zablokowana! Zachowajcie ostrożność!"

- ostrzegają mundurowi.