Wielka akcja policji. Tysiące funkcjonariuszy, 136 osób zatrzymanych. Ujawnili szczegóły

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Dominika Bakura
2026-03-04 12:49

Na terenie województwa pomorskiego miały miejsce zakrojone na szeroką skalę działania funkcjonariuszy. W dniach 2 i 3 marca ponad 1900 funkcjonariuszy działało w terenie. Efektem tej mobilizacji jest zatrzymanie 136 osób, w tym poszukiwanych listami gończymi oraz tych, którzy unikali odbycia kary więzienia. Szczegóły i zdjęcia poniżej.

Bilans dwudniowej operacji robi wrażenie. W działania zaangażowano dokładnie 1928 funkcjonariuszy, którzy zweryfikowali 1922 miejsca, w tym 1466 konkretnych adresów domowych oraz 456 innych lokalizacji. Intensywna praca służb skutkowała ujęciem aż 136 poszukiwanych osób. Mundurowi z Pomorza podzielili się szczegółowymi statystykami dotyczącymi zatrzymań.

„- Największą grupę stanowili zatrzymani na podstawie nakazów doprowadzenia do aresztów śledczych lub zakładów karnych - łącznie 115 osób, w tym 10 cudzoziemców” - powiedziała dziennikarce Radia ESKA Trójmiasto podkomisarz Anna Banaszewska-Jaszczyk z KWP w Gdańsku.

Setki sprawdzonych adresów na Pomorzu

Oprócz realizacji nakazów doprowadzenia, policjanci skupili się na osobach ściganych listami gończymi. W tej grupie znalazło się 21 osób, wśród których było czterech obcokrajowców. Służby ustaliły także miejsce pobytu 23 innych osób, w tym 11 przebywających w Polsce nielegalnie. Dodatkowym sukcesem akcji było odnalezienie trzech osób zgłoszonych jako zaginione, o czym poinformowała podkomisarz Anna Banaszewska-Jaszczyk z biura prasowego pomorskiej policji.

Funkcjonariusze prowadzili swoje działania w wielu miastach regionu. Sprawdzili m.in.:

  • Słupsk,
  • Lębork,
  • Sopot,
  • Chojnice.

Zatrzymanie poszukiwanego 31-latka w Słupsku

Do niecodziennej sytuacji doszło w Słupsku, gdzie czujnością wykazał się pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji, mł. insp. Adam Szerszeń. Oficer, będąc w jednym z marketów, dostrzegł mężczyznę z dzieckiem na ręku, który robił zakupy w towarzystwie partnerki. Uwagę policjanta zwrócił charakterystyczny tatuaż u klienta sklepu. Komendant skojarzył go z wizerunkiem 31-latka poszukiwanego w związku ze sprawą narkotykową, którego dane widział wcześniej w dokumentacji służbowej.

„- Komendant mając na względzie obecność dziecka oraz partnerki mężczyzny nawiązał kontakt z będącymi w służbie kryminalnymi i poinformował ich o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, poszukiwany 31-latek wiedział, że to on jest celem ich wizyty. Mężczyzna przekazał dziecko partnerce, pożegnał się z nimi, a następnie został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji” - zrelacjonowała policjantka z KWP w Gdańsku.

„- Działania potwierdziły wysoką skuteczność policjantów w realizacji nakazów doprowadzenia oraz pozwoliły na wyeliminowanie z przestrzeni publicznej osób unikających odpowiedzialności karnej. Jednocześnie funkcjonariusze zwracają uwagę, że szeroki zakres kontroli i liczba sprawdzonych miejsc stanowią istotny element budowania bezpieczeństwa mieszkańców regionu” - pochwaliła koleżanki i kolegów podkom. Anna Banaszewska-Jaszczyk

Cała operacja była koordynowana przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji i przebiegała przy wsparciu Straży Granicznej. W samym Sopocie mundurowi ujęli sześć osób. Szczegółowe raporty z poszczególnych miast opublikowano na stronie internetowej pomorskiej policji.

Pomorscy policjanci zatrzymali 136 osób! Duża akcja mundurowych
POMORSKA POLICJA