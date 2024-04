Oni nie dojechali do celu świątecznej podróży. Dwie osoby nie żyją. Koszmar na Pomorzu

Po 14 latach zakończyły się poszukiwania mieszkańca Gdańska, za którym sądy rejonowe w Koszalinie i Gdyni wydały dwa listy gończe. W tym czasie mężczyzna ukrywał się za granicą, ale przyjechał do Polski na ostatnie święta wielkanocne. Po powrocie do kraju stwierdził, że nie chce już unikać zasądzonej dla niego kary więzienia na ponad 4,5 roku za przestępstwa kradzieży z włamaniem. W związku z tym sam zgłosił się do Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, zabierając ze sobą spakowaną torbę.

