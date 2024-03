Gdańskie lotnisko świętuje 50-lecie. Jakie ma plany na przyszłość?

Rzucili się do płonącego mieszkania i uratowali mu życie! Marcin i Patryk to bohaterowie bez peleryn

Pierwszą łopatę pod budowę portu lotniczego w Rębiechowie wbito w 1971 roku, a 2 maja 1974 roku odbyło się uroczyste otwarcie. Kolejny kamień milowy w działalności pierwszego zbudowanego od podstaw polskiego lotniska w Rębiechowie to powołanie spółki prawa handlowego Port Lotniczy, która rozpoczęła działalność w 1994 roku. Lotnisko przestało być przedsiębiorstwem państwowym zarządzanym ze stolicy. Do spółki przystąpiły najpierw samorządy: Gdańska (obejmując 37,33 proc. udziałów), Gdyni i Sopotu, a w 2001 roku także samorząd województwa pomorskiego (31,02 proc.). Współudziałowcem pozostało Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (27,47 proc.) - podaje Gdańsk.pl

W poniedziałek, 25 marca w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy odbyła się konferencja prasowa poświęcona 50. rocznicy istnienia lotniska w obecnej lokalizacji i 30-lecia powołania spółki Port Lotniczy. Udział w niej wzięli: Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk, Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska oraz Magdalena Czarzyńska-Jachim, po. prezydenta Sopotu.

Zamierzając uhonorować najważniejsze osoby, kontrahentów i instytucje, które przyczyniły się do rozwoju lotniska w Rębiechowie, Port organizuje uroczystą galę. Na wydarzenie w AmberExpo, 5 kwietnia, zaproszono 1300 osób - w tym oczywiście patrona lotniska - prezydenta Lecha Wałęsę.

Siatka połączeń 2024

O sukcesie lotniska świadczy ciągle rozwijająca się siatka połączeń. W letniej siatce (od 31 marca) pojawia się 85 połączeń, do 23 krajów, na 70 lotnisk, realizowanych przez 10 linii lotniczych.

Po latach przerwy wraca połączenie do Helsinek, które będzie realizowała linia lotnicza Finnair. Pojawią się też zupełnie nowe połączenia. Od 2 kwietnia Ryanair poleci z Gdańska do szwedzkiego Skellefteå, a od 1 maja zainauguruje loty do Brindisi we Włoszech. Linia lotnicza Wizz Air wystartuje z nowymi połączeniami do Rzymu na lotnisko Fiumicino i do hiszpańskiej Walencji.

Perspektywa najbliższego sezonu w Porcie Lotniczym Gdańsk

- Mimo tymczasowych problemów z samolotami, które mają obecnie WizzAir oraz Ryanair, ponieważ wiele maszyn przechodzi remonty silników, siatka połączeń rozwija się dynamicznie. Kiedy przewoźnicy zakończą prace przy swoich samolotach, w 2025 roku nastąpi zapewne eksplozja połączeń - uważa Tomasz Kloskowski.