Niepokojące doniesienia z województwa pomorskiego. Jako pierwszy o sprawie zaginionej gdańszczanki poinformował portal Trójmiasto.pl. O poszukiwaniach prowadzonych w Brzeźnie zaalarmowali dziennikarzy czytelnicy. Jak ustaliła z kolei reporterka ESKA Trójmiasto News, trwają poszukiwania kobiety, która pozostawiła ubrania i rzeczy osobiste na plaży.

- Policjanci otrzymali zgłoszenie około godziny 21:00, że na wysokości jednego z wejść na plażę w Brzeźnie pozostawiono ubrania i rzeczy osobiste, między innymi płaszcz kobiecy, buty i klucze od samochodu - wyjaśniła nam podinsp. Magdalena Ciska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Akcja poszukiwawcza w morzu. Co się stało z mieszkanką Gdańska?

Podczas wczorajszych działań nikogo nie znaleziono. W poniedziałek od godziny 7 rano służby wznowiły poszukiwania. Biorą w nich udział m.in. ratownicy z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, WOPR-owcy i funkcjonariusze policji. Naszemu dziennikarzowi udało się potwierdzić, że zaginiona to mieszkanka Gdańska. Portal trójmiasto.pl podał, że w nocy z poniedziałku na wtorek "sonar wykrył w morzu obiekt przypominający ciało", ale nurkowi nie udało się go odnaleźć. Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.