Grzegorz Borys nie żyje. Policja ujawnia szczegóły. "Był tak blisko"

Po 17. dniach poszukiwań Grzegorza Borysa, policja najprawdopodobniej znalazła jego ciało i tym samym zakończyła obławę. - Mamy podejrzenie, że to może być poszukiwany przez nas mężczyzna. Został znaleziony tam, gdzie szukaliśmy - mówi "Super Expressowi" sierż. sztab. Piotr Pawłowski z Zespołu Prasowego KWP w Gdańsku. - Na tę chwilę nie mogę potwierdzić, czy to jest poszukiwany. Taka informacje będziemy mogli udzielić po przeprowadzonej sekcji w medycyn sadowej - dodaje rzecznik.

- Teren jest bardzo trudny, jest to grzęzawisko, mokradło. Dziś (6 listopada - przyp. red.) o godz. 10:30 saperzy z 43. batalionu z Rozewia ujawnili zwłoki mężczyzny. Na miejscu pracuje prokurator wojskowy, Żandarmeria Wojskowa, policja - mówi kom. Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Ciało decyzją Prokuratora Wojskowego zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Sekcja zwłok wyjaśni, w jaki sposób doszło do zgonu oraz czy ciało należy do poszukiwanego przez nas Grzegorza Borysa. Cały czas trwają czynności.

Jak przekazała "Gazeta Wyborcza", wiele wskazuje na to, że Grzegorz Borys utopił się zaraz po ucieczce z domu, jednak oficjalnie służby jeszcze nie potwierdzają tej informacji. Według doniesień "Wyborczej", Borys został rozpoznany po twarzy.

Przypomnijmy - poszukiwania 44-letniego Grzegorza Borysa trwały od 20 października. Mężczyzna był ścigany w sprawie zabójstwa dziecka. Jak podała prokuratura, chłopczyk został zamordowany ze szczególnym okrucieństwem - miał podcięte gardło. Mimo ogromnego zaangażowania policji, wojska, strażaków, strażników leśnych, mężczyzna był nieuchwytny przez kilkanaście dni...