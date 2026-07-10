Już jutro nad morzem zabrzmi Toples. W Krynicy Morskiej szykuje się taneczny wieczór

Fani disco polo mają konkretny powód, by zaznaczyć sobotę, 11 lipca 2026 roku w kalendarzu. O godz. 20:00 w Miejsce Club 31 w Krynicy Morskiej odbędzie się koncert zespołu Toples, którego wokalistą jest Marcin Siegieńczuk. To jedna z tych imprez, które idealnie wpisują się w wakacyjny klimat: morze, plaża i rytmy, przy których trudno ustać w miejscu.

Wydarzenie zaplanowano przy ul. Marynarzy, wejście na plażę 31, Krynica Morska. Jeśli ktoś lubi letnie koncerty z prawdziwie rozrywkową energią, tutaj wszystko się zgadza: nadmorska lokalizacja, sobotni wieczór i artysta, którego w świecie disco polo po prostu nie trzeba długo przedstawiać.

Marcin Siegieńczuk i Toples. Nazwa, która w disco polo wciąż budzi emocje

Toples to marka doskonale znana słuchaczom muzyki tanecznej, a Marcin Siegieńczuk od lat pozostaje jedną z wyrazistych postaci tego nurtu. Jego sceniczny styl, charakterystyczna energia i repertuar osadzony w klasycznym, imprezowym disco polo sprawiają, że koncerty z jego udziałem mają swój własny klimat.

To propozycja dla tych, którzy lubią wracać do brzmień kojarzących się z najlepszymi zabawami, festynami i wakacyjnymi parkietami. Występ Toplesu w takim miejscu jak Krynica Morska może zamienić zwykły sobotni wieczór w pełnoprawną letnią potańcówkę pod znakiem hitowego grania i dobrej zabawy.

Gdzie i o której trzeba być?

Koncert odbędzie się 11 lipca 2026 roku, w sobotę, o godz. 20:00 w Miejsce Club 31 w Krynicy Morskiej.

Dokładna lokalizacja: ul. Marynarzy, wejście na plażę 31 Krynica Morska

To świetna wiadomość dla turystów wypoczywających nad Bałtykiem, ale też dla wszystkich, którzy chcą po prostu wyskoczyć na jeden konkretny wieczór z muzyką na żywo. Nadmorska sceneria i disco polo to połączenie, które w środku sezonu naprawdę ma swój urok.

Nie tylko dla zagorzałych fanów disco polo

Takie wydarzenia przyciągają nie tylko stałych bywalców koncertów disco polo. Jeśli ktoś chce po prostu spędzić sobotni wieczór w luźnej, wakacyjnej atmosferze, ten koncert też może być strzałem w dziesiątkę. Muzyka taneczna działa tu jak magnes: jedni przychodzą dla sentymentu, inni dla zabawy, a jeszcze inni po to, by po prostu poczuć klimat letniego wyjazdu.

Właśnie dlatego warto być na miejscu odpowiednio wcześniej i złapać ten nadmorski vibe, zanim scena rozkręci się na dobre. W sezonie takie wieczory potrafią naprawdę szybko nabrać tempa, a później zostają już tylko wspomnienia, zdjęcia i refreny, które wracają jeszcze długo po koncercie.

Wakacyjny wieczór z muzyką i dobrą energią

Prognoza na jutrzejszy wieczór wygląda całkiem przyjaźnie dla koncertowiczów: w Krynicy Morskiej około godziny 20:00 ma być mniej więcej 16°C, z niewielką szansą na deszcz. Nad morzem po zmroku bywa jednak chłodniej i bardziej wietrznie, więc warto mieć to na uwadze, planując dłuższy wieczór przy scenie.

Wstęp wolny i wygodny dojazd

Dobra wiadomość jest taka, że wstęp na koncert jest wolny. To kolejny argument, by po prostu pojawić się na miejscu i dać się porwać wakacyjnej zabawie bez zbędnego zastanawiania się.

Jeśli wybieracie się autem, w samej Krynicy Morskiej można szukać postoju m.in. przy Parking Krynica, Parking Centrum, Gdańska 134 oraz Parking na terenie miasta. W sezonie nadmorskie miejscowości potrafią zapełniać się błyskawicznie, dlatego rozsądnie będzie przyjechać chwilę wcześniej i spokojnie dojść na miejsce koncertu.