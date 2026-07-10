Tragedia we Władysławowie. Mężczyzna zmarł na ulicy

Do koszmarnego zdarzenia doszło w środowe popołudnie, 8 lipca, na ulicy Hallera we Władysławowie. Z ustaleń Dziennika Puckiego wynika, że starszy pan nagle osunął się na ziemię podczas spaceru. Mężczyźnie towarzyszyły najbliższe osoby, prawdopodobnie córka oraz wnuczka.

Na miejsce zdarzenia natychmiast zadysponowano zastępy strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie, załogę pogotowia ratunkowego oraz funkcjonariuszy z puckiej komendy. Służby medyczne i ratownicy przez ponad 60 minut prowadzili intensywną resuscytację krążeniowo-oddechową, jednak ich wysiłek nie przyniósł rezultatu. Życia 80-letniego mieszkańca Władysławowa nie udało się uratować.

Zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie wpłynęło do służb w okolicach godziny 17, co potwierdziła w rozmowie z portalem "Fakt" oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Pucku, asp. Agnieszka Selewska.