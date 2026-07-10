Ta restauracja karmi Polaków za darmo. Wszystko przez wybitnego lekarza

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-10 9:22

Polscy turyści podróżujący na Bałkany najczęściej decydują się na wypoczynek w Chorwacji bądź stale zyskującej na popularności Albanii. Warto jednak zwrócić uwagę na Serbię, która oferuje przyjezdnym nie tylko ciekawe zabytki oraz malownicze krajobrazy, ale kryje w sobie również głęboko zakorzenione, historyczne więzi z naszym krajem. W jednej z serbskich miejscowości znajduje się wyjątkowa restauracja, gdzie obywatele Polski nie ponoszą żadnych kosztów za zamówione posiłki i napoje.

Błękitny stolik i krzesła przed serbską restauracją Corner w Valjevo. O darmowych posiłkach dla Polaków przeczytasz na SE.
Autor: Branimir Dobes/ Shutterstock Valjevo miasto

Restauracja w Serbii gości Polaków za darmo. Powodem jest niezwykła historia

Omawiany obiekt gastronomiczny zlokalizowano w miejscowości Valjevo, oddalonej o mniej więcej 100 kilometrów od serbskiej stolicy. Mowa o restauracji o nazwie Corner, w której od pewnego czasu funkcjonuje bardzo nietypowa reguła. Każdy gość legitymujący się polskim pochodzeniem otrzymuje bezpłatny poczęstunek, a właściciel kategorycznie odmawia przyjęcia od naszych rodaków jakichkolwiek pieniędzy.

Taka polityka lokalu absolutnie nie stanowi chwytu marketingowego mającego przyciągnąć turystów. To forma hołdu dla wybitnych medyków z Polski, Ludwika oraz Hanny Hirszfeldów. Małżeństwo przybyło na Bałkany w okresie I wojny światowej, aby wspomóc tamtejszą ludność w dramatycznej walce z szerzącą się epidemią tyfusu plamistego. Ich ofiarna działalność uchroniła przed śmiercią ogromną liczbę Serbów i na stałe zapisała się w pamięci mieszkańców tego regionu.

Jak podaje portal polskieradio24.pl, według relacji właściciela restauracji, gdy Polacy proszą o rachunek, obsługa odpowiada, że został on opłacony już ponad sto lat temu - przez doktora Hirszfelda.

Po wysłuchaniu historii Hanny i Ludwika Hirszfeldów, ich poświęcenia nie tylko dla mieszkańców Valjewa, ale całego narodu serbskiego, Đorđe Momić, właściciel kawiarnio-restauracji „Corner” w Valjewie, zdecydował, że w dowód wdzięczności już nigdy nie wystawi rachunku innemu Polakowi – czytamy na stronie ambasady RP w Belgradzie.

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Đorđe Momić poznał losy Hirszfeldów dzięki polskiemu reżyserowi

Gospodarz obiektu Đorđe Momić usłyszał o heroicznej postawie dwójki polskich lekarzy stosunkowo niedawno. Wiedzę tę przekazał mu Paweł Wysoczański, znany twórca filmowy z Polski, który gromadził w tamtym czasie materiały do produkcji dokumentalnej opisującej bałkańskie losy państwa Hirszfeldów. Opowieść reżysera wywołała u Serba na tyle silne emocje, że postanowił zrekompensować dawne zasługi wszystkim obywatelom Rzeczpospolitej poprzez darmową ugościnę we własnej działalności gastronomicznej.

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Warszawiak urodzony w 1884 roku zasłynął w świecie nauki jako wybitny ekspert w dziedzinie bakteriologii oraz immunologii. Wiedzę merytoryczną zdobywał podczas studiów między innymi na terytorium Niemiec oraz Szwajcarii, a jego przełomowe eksperymenty badawcze zapewniły mu globalny rozgłos jeszcze przed wybuchem zbrojnego konfliktu na początku dwudziestego wieku. Kiedy działania wojenne przybrały na sile, wyemigrował wraz z żoną Hanną na Bałkany. Eksperckie wsparcie polskiego lekarza w zwalczaniu fali tyfusu plamistego skutecznie powstrzymało rozwój niebezpiecznej choroby zakaźnej.

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