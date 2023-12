Przyszła do urzędu pracy z kociakiem w torebce. Takiego finału nikt się nie spodziewał!

Dlaczego młodzi ludzie robią takie rzeczy? 16-latka z Bydgoszczy przekonywała, że chciała w ten sposób zostać milionerką. Tymczasem jedynie narobiła sobie wstydu i będzie odpowiadać przez sądem. O co chodzi? 15 grudnia przed godziną 21:00 obsługa jednego z popularnych hoteli w Krynicy Morskiej otrzymała telefon, w którym ktoś krzyczał „bomba jest pod hotelem, zaraz wszystko wybuchnie”. W trakcie dalszej rozmowy osoba o damskim głosie przekonywała personel, że to nie są żarty.

- Obsługa hotelu o zaistniałym zdarzeniu natychmiast poinformowała nowodworskich policjantów. Oficer dyżurny na miejsce od razu skierował policjantów z rozpoznania minersko - pirotechnicznego, policjantów z grupy operacyjno - procesowej, policjantów z Posterunku Policji w Sztutowie, policjantów z Posterunku Policji w Stegnie oraz kilka wozów strażackich - poinformowała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim, mł. asp. Karolina Figiel

Sprawa została potraktowana bardzo poważnie. Wszystkie służby ratunkowe ewakuowały z hotelu około 50 osób w tym kilkumiesięczne dzieci. Policjanci przez trzy godziny zabezpieczali hotel oraz teren do niego przyległy. Po dokładnym sprawdzeniu przez policjantów całego obiektu, wszyscy mieszkańcy hotelu mogli bezpiecznie do niego wrócić, a telefon o podłożeniu materiałów wybuchowych okazał się fałszywym alarmem.

16-latka z Bydgoszczy z fałszywym alarmem bombowym

Policjanci szybko ustalili, kto "popisał się" fałszywym alarmem bombowym. Trop zaprowadził ich do Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie). - Jak się okazało, pod ustalonym adresem mieszkała starsza kobieta oraz jej 16-letnia wnuczka, która przyznała się do wykonania przez nią telefonu do hotelu w Krynicy Morskiej - przekazała oficer prasowa nowodworskiej komendy.

- Okazało się, że w trakcie wykonywania połączenia o fałszywym alarmie, nastolatka w swoich mediach społecznościowych prowadziła z całego zdarzenia transmisję na żywo i dobrze się przy tym bawiła. Policjantom tłumaczyła, że dzięki temu chciała zostać milionerką - dodała mł. asp. Karolina Figiel. O losie nastolatki zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich. Nasza redakcja apeluje, aby pod żadnym pozorem nie naśladować dziewczyny.

