Jako brzdąc przeżyła piekło w cyrku. Po 20 latach w zoo słonica Wiki odchodzi na emeryturę do… Francji!

Słonica Wiki przeżyła piekło w cyrku. W gdańskim zoo dostała drugie życie

Dopiero w gdańskim zoo odzyskała spokój, ponownie zaufała ludziom i znalazła wierną przyjaciółkę. Słonica indyjska Wiki trafiła do Gdańska w 2006 roku. Miała za sobą niezwykle trudne doświadczenia. Jeszcze jako małe słoniątko znalazła się w cyrku, gdzie była tresowana i zmuszana do wykonywania nienaturalnych dla słonia czynności. Prawdopodobnie w wyniku stosowanych tam brutalnych praktyk doszło do paraliżu jej trąby, która do dziś nie funkcjonuje prawidłowo. A trąba to przecież jeden z najważniejszych narządów słonia, wykorzystywany m.in. do oddychania, pobierania pokarmu i picia wody. Mimo ograniczonej sprawności Wiki nauczyła się posługiwać trąbą na tyle skutecznie, by samodzielnie jeść i pić.

O uwolnienie Wiki z cyrku przez wiele lat zabiegały organizacje zajmujące się ochroną praw zwierząt. Ostatecznie ich starania przyniosły skutek. Po przybyciu do Gdańska słonica potrzebowała jednak wielu miesięcy, aby na nowo zaufać człowiekowi. W zoo otoczono ją troskliwą opieką, a jej najbliższą towarzyszką została słonica afrykańska Katka. Obie spędziły razem wiele lat i wspólnie doczekały starości. Na wybiegu często można było obserwować ich wzajemne zaczepki i delikatne szturchnięcia, które świadczyły o silnej więzi między zwierzętami. Gdy jednej coś dolegała, druga wiernie czuwała obok, dopingując i podtrzymując przyjaciółkę na duchu.

Po śmierci przyjaciółki Wiki została sama. Samotność jest dla słonicy wyjątkowo trudna

Niestety, w czerwcu 2026 roku Katka zmarła w wieku 56 lat. Była najstarszą słonicą afrykańską w Europie i przez lata należała do najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek gdańskiego zoo. Od jej śmierci Wiki, starsza od przyjaciółki o sześć lat słonica indyjska, pozostaje sama. Dla słoni samotność jest szczególnie trudna, ponieważ może prowadzić do silnego stresu, lęku i cierpienia psychicznego. Zwierzęta te żyją w stadach, tworzą bliskie więzi rodzinne i potrzebują kontaktu z innymi osobnikami, aby czuć się bezpiecznie.

Słonica Wiki wyjedzie do Francji. Gdańskie zoo zaprasza na wyjątkowe pożegnanie

Przedstawiciele gdańskiego zoo od dłuższego czasu starali się zapewnić Wiki jak najlepsze warunki na kolejne lata życia. Jedną z rozważanych możliwości było przeniesienie 62-latki do specjalistycznego sanktuarium dla słoni we Francji. Przed podjęciem ostatecznej decyzji pracownicy ogrodu dokładnie sprawdzili warunki panujące w tamtejszym ośrodku. Ostateczną decyzję Gdański Ogród Zoologiczny ogłosił w mediach społecznościowych we wtorek, 20 października.

- Po 20 latach spędzonych w gdańskim zoo nasza słonica indyjska Wiki wyruszy do nowego domu we Francji. Zanim rozpocznie nowy rozdział życia, chcemy wspólnie z Wami pożegnać ją w wyjątkowy sposób – czytamy.

Pożegnanie Wiki odbędzie się w niedzielę, 25 października 2026 roku, o godzinie 11:00 w gdańskim zoo. Pracownicy ogrodu przygotowali specjalne spotkanie, podczas którego nie zabraknie wspomnień, ciekawostek z życia słonicy oraz ciepłych słów na pożegnanie. Odwiedzający poznają bliżej historię Wiki, zobaczą pokazowe karmienie, a także będą mogli zostawić jej wyjątkową pamiątkę w postaci listu lub własnoręcznie przygotowanej laurki.

- Przeprowadzka to ważny krok w trosce o dobrostan Wiki i zapewnienie jej towarzystwa innych słoni. Chcemy, by ten dzień był pełen ciepłych wspomnień i dobrych życzeń na nową drogę – dodaje zoo w mediach społecznościowych.

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