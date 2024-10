Szokujące doniesienia!

Karambol na S7 pod Gdańskiem. Wśród ofiar są mali bracia?! Jeden z nich dopiero poszedł do szkoły

Wracamy do tragicznego karambolu, do którego doszło w piątek, 18 października. W sprawie cały czas pojawiają się nowe informacje. Na chwilę obecną potwierdzono śmierć 4 osób. Wciąż nie wiadomo, jakiej były płci oraz ile miały lat. Dziennikarze „Faktu” dotarli do nieoficjalnych doniesień mówiących o tym, że wśród ofiar są dwaj bracia w wieku 7 i 10 lat. Jeden z nich dopiero co poszedł do szkoły…