Co mu grozi?

Katastrofa kolejowa w Gdyni. 9 osób poszkodowanych. Piotr K. oskarżony

Maszynista autobusu szynowego, Piotr K., został oskarżony o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, do której doszło jesienią 2023 roku w Gdyni. W wyniku zderzenia dwóch pociągów rannych zostało dziewięć osób. Mężczyzna przyznał się do winy i stanie teraz przed sądem. Grozi mu do 8 lat więzienia.