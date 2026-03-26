Lato 2026. Wiadomo, kiedy upały uderzą w Polskę! IMGW wskazuje konkretny moment

Maj spokojny, ale jeszcze bez letnich temperatur

Jak podaje "Wirtualna Polska", piąty miesiąc roku zapowiada się bardzo stabilnie. Temperatury w całym kraju mają utrzymywać się w granicach wieloletniej normy. W praktyce oznacza to przyjemną, wiosenną aurę. Idealną na spacery, rower czy wyjazdy w góry, ale jeszcze bez typowego letniego skwaru.

W centrum kraju średnie temperatury mają wynosić około 13–15 stopni Celsjusza, podobnie na południu Polski. Warto pamiętać, że są to wartości mierzone w cieniu. W słońcu będzie wyraźnie cieplej, choć nadal nie będą to warunki typowo wakacyjne. Opady również pozostaną na normalnym poziomie.

Czerwiec przyniesie prawdziwe lato. Upały uderzą w całym kraju

Przełom nastąpi w czerwcu. Według prognoz IMGW to właśnie wtedy w Polsce pojawi się prawdziwe lato i pierwsze poważne upały. Mapy meteorologiczne dla całego kraju wskazują temperatury wyraźnie powyżej normy.

Średnie wartości już same w sobie będą wysokie. Dla przykładu w Gdańsku powyżej 15–16 stopni, a we Wrocławiu nawet ponad 17–18 stopni. A to tylko średnie uwzględniające także chłodniejsze noce i pomiary w cieniu.

W praktyce oznacza to, że w ciągu dnia, szczególnie w pełnym słońcu, temperatury mogą być znacznie wyższe i zapewnią typowo wakacyjny, gorący klimat. Co ważne, mimo wysokich temperatur opady mają utrzymać się w normie, co ograniczy ryzyko suszy.

To właśnie czerwiec zapowiada się jako najlepszy moment na rozpoczęcie urlopów i wyjazdów.

Lipiec spokojniejszy, ale nadal ciepły

Po gorącym czerwcu pogoda w lipcu ma się nieco uspokoić. Temperatury wrócą do wieloletnich norm, co oznacza brak ekstremalnych odchyleń i bardziej stabilną aurę.

Nie oznacza to jednak chłodnego lata. Lipiec wciąż pozostanie najcieplejszym miesiącem w roku. Przykładowo we Wrocławiu średnie temperatury sięgną nawet 19–20 stopni (w cieniu), a w słońcu będzie znacznie cieplej.

Różnica polega na tym, że zamiast fal upałów, jakie prognozowane są w czerwcu, lipiec przyniesie bardziej umiarkowane i przyjemne warunki . Idealne dla osób, które nie przepadają za ekstremalnym gorącem.

