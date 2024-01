36-latek został ujęty przez ochroniarza marketu, ulokowanego na terenie Bytowa (województwo pomorskie). Mężczyznę skusił darmowy alkohol. Próbował wynieść butelkę wartą... 20 zł. Zachowanie dziwi tym bardziej, że był poszukiwany do odbycia wcześniej zasądzonego wyroku. - Łącznie to ponad 5 lat pozbawienia wolności. 36-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Wkrótce zostanie przewieziony do zakładu karnego - informuje st. sierż. Dawid Łaszcz, oficer prasowy KPP w Bytowie.

Choć okoliczności mogą niektórych rozbawić, to policjanci traktują sprawę bardzo poważnie i zapowiadają, że nie będzie litości dla sprawców kradzieży. W tym przypadku skutecznie zareagowała ochrona sklepu, która zaczekała na stróżów prawa.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].