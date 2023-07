Po internecie krąży filmik, który wykonano na terenie województwa pomorskiego. Wzbudza on ogromne emocje wśród kierowców, którzy nie znoszą stania w korkach i długiego oczekiwania na przejazd pociągu. W tym konkretnym przypadku, przejazd kolejowy doprowadza poruszających się samochodami do szału. Na problem zwrócił uwagę m.in. znany prawicowy polityk Wolnościowców Artur Dziambor. Jak można się łatwo domyślić - film i zdarzenia, związane z owym przejazdem wywołały lawinę komentarzy, najczęściej ironicznych lub złośliwych.

Przejazd kolejowy w Gdyni najgorszy w Polsce?!

- Tutaj to norma. Jeżdżę tamtędy bardzo często. Duży ruch pociągów (przejazd jest między stacja SKM Chylonia a Cisową). Proszę mi wierzyć 20 minut, to i tak bardzo krótki czas oczekiwania. Można tu spokojnie stać i 40 - wskazuje jeden z użytkowników mediów społecznościowych o nicku Hessianus. - Czasami można do poblisku sklepu wstąpić na zakupy podczas postoju - ironizuje speedmed.

Kierowcy wskazują, że już kilkanaście lat temu pojawił się pomysł, aby w tamtym miejscu zbudować tunel, ale nigdy nie doczekał się on realizacji. Ponadto, na liście życzeń użytkowników samochodów są również liczniki, które odmierzałyby czas oczekiwania. Na ten moment trudno sobie wyobrazić, aby takowe znalazły się w Gdyni. Kierowcy muszą się zatem uzbroić w cierpliwość i zaplanować swój wyjazd odpowiednio wcześniej, aby u celu nie być spóźnionym.

Na Twitterze i TikToku w sumie film ma już blisko 200 tysięcy wyświetleń (stan na 24 lipca, 16:00).

