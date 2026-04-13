Pożar przy budowie elektrowni jądrowej na Pomorzu. Śledczy mają kilka hipotez

D.P Iwo Pastuszka
2026-04-13 13:10

W nocy w miejscowości Słajszewo doszło do groźnego pożaru niedaleko miejsca, gdzie ma powstać elektrownia jądrowa. Ogień strawił ciężki sprzęt budowlany wykorzystywany do tworzenia drogi dojazdowej. Służby nie wykluczają, że przyczyną pożaru może być także podpalenie.

Pożar przy budowie elektrowni jądrowej na Pomorzu. Badane są różne scenariusze, w tym podpalenie

Autor: OSP Słajszewo/ Materiały prasowe
  • Ogień w Słajszewie doprowadził do wstrzymania robót przy budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
  • Płomienie zniszczyły pięć pojazdów należących do przedsiębiorstwa wytyczającego trasę dojazdową.
  • Śledczy zapowiedzieli już ścisłą współpracę z ekspertem w dziedzinie pożarnictwa.
  • Funkcjonariusze rozpatrują różne przyczyny wybuchu ognia, w tym celowe podłożenie ognia.

Pożar maszyn w Słajszewie. Strażacy walczyli z ogniem przy budowie elektrowni jądrowej

Strażacy zostali wezwani do zdarzenia przy ul. Morskiej w Słajszewie w nocy z 12 na 13 kwietnia. Ogień pojawił się w rejonie planowanej budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. Na miejscu działały jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz pięć zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej.

- Obecnie prowadzone są w tej sprawie intensywne czynności mające na celu dokładne ustalenie przebiegu i okoliczności zdarzenia. W najbliższym czasie zaplanowano działania z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa - informuje Anetta Potrykus z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie w rozmowie z Radiem Eska.

Pożar objął maszyny budowlane należące do firmy pracującej przy budowie drogi dojazdowej do przyszłej elektrowni. W wyniku zdarzenia zniszczeniu uległo pięć pojazdów. Służby analizują różne hipotezy, w tym możliwość celowego podpalenia.

