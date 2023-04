Nowotwór omal nie pozbawił go męskości. Innowacyjna operacja w słupskim szpitalu

12 i 13 kwietnia, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku odbywają się Pomorskie Warsztaty Chirurgii Obrzęku Chłonnego i Chirurgii Płatowej. Bierze w nich udział 15 specjalistów chirurgii onkologicznej, plastycznej i rekonstrukcji. Ich pomysłodawcą jest dr n. med. Daniel Maliszewski, chirurg ze słupskiego szpitala, który współpracuje z dr. Takumi Yamamoto z National Center for Global Health and Medicine w Tokio.

W środę, 12 kwietnia, przeprowadzono skomplikowaną operację leczenia obrzęku chłonnego męskich narządów płciowych po leczeniu raka prostaty u 53-letniego pacjenta. Zabieg został wykonany autorską metodą japońskiego lekarza.

- W Japonii zostało zoperowanych tą metodą 27 osób - mówi dr Takumi Yamamoto. - Jak na razie najdłuższy przebieg pooperacyjny to 8 lat. Ani jeden z operowanych pacjentów nie miał powrotu obrzęku chłonnego.

Jak tłumaczy dr Daniel Maliszewski, operacja u 53-latk polegała na usunięciu całej skóry i tkanki podskórnej w zakresie moszny, Pozostawiono narzady kluczowe, a ubytek zamknięto płatem z okolic pachwiny. Zdaniem lekarza zastosowana metoda wymaga radykalnych działań, by zmniejszyć ryzyko nawrotu obrzęku chłonnego i jednocześnie zachować pewne naczynia, struktury kluczowe, które umożliwią rekonstrukcję.

- Nowoczesna onkologiczna chirurgia rekonstrukcyjna walczy nie tylko o radykalność zabiegu, bo to już osiągnęliśmy kilkadziesiąt lat temu, raczej staramy się coraz mniej usuwać, żeby zmniejszać zakres upośledzenia funkcjonowania naszych pacjentów i coraz bardziej przesuwamy ciężar na chirurgię rekonstrukcyjną, by poprawiać komfort - mówi dr Maliszewski. - Ideałem jest to, by pacjent po leczeniu rekonstrukcyjnym wrócił do pełnego komfortu sprzed leczenia onkologicznego.

To był pierwszy tego typu zabieg przeprowadzony w Polsce.

- Tego typu zabiegi w Polsce się nie odbywają - podkreśla dr Maliszewski. - W obrzęku chłonnym, gdy jest właściwie kalectwo w związku z powiększeniem moszny, nic się nie proponuje albo czasami wykonuje się resekcje częściowe. Tyle tylko, że wówczas ten obrzęk wraca, problem wraca. Tutaj nie dość, że jest cała skóra usunięta, to jednocześnie jest zrekonstruowany płat, przeniesiony z nowymi działającymi drogami chłonnymi, więc ryzyko powrotu obrzęku jest minimalne.

Zoperowany w środę pacjent powinien opuścić szpital w ciągu kilku najbliższych dni. Następnie pozostanie pod stałą kontrolą lekarzy.

Operacja obrzęku narządów płciowych jest pierwszą, która odbyła się podczas warsztatów w szpitalu w Słupsku. W czwartek operowany będzie pacjent z połowicznym obrzękiem twarzy, który powstał również w wyniku choroby nowotworowej.

- Cała prawa strona jest obrzęknięta po leczeniu raka jamy ustnej i radioterapii - mówi dr Daniel Maliszewski. - Będziemy wykonywać zespolenia limfatyczno-żylne, takie bypassy odbarczające w zakresie zmniejszenia tego obrzęku.