- W minionym tygodniu sopocki dzielnicowy telefonicznie został powiadomiony, że w jednej z rodzin w Sopocie ojciec pobił dorosłą córkę i zabrał jej telefon, by nie mogła tego zgłosić na Policję - informuje "Super Express" podkom. Lucyna Rekowska, oficer prasowa KMP w Sopocie. Funkcjonariuszka dodaje, że gdy policjanci dojechali na miejsce zamieszkania tej rodziny, drzwi otworzyła im kobieta, która była wyraźnie przestraszona ich obecnością. Początkowo wahała się też, czy wpuścić stróżów prawa do środka. Dzielnicowi od razu zauważyli na jej twarzy i szyi liczne zasinienia, a widząc jej zdenerwowanie uspokoili ją i przekazali, że są tu po to, by pomóc.

- W mieszkaniu oprócz kobiety była także jej matka i ojciec. Obie kobiety w rozmowie z policjantami przyznały się, że 66-letni ojciec i mąż od wielu lat znęca się nad nimi, między innymi poprzez bicie, szarpanie, wyzywanie, zastraszanie i kontrolowanie, w wyniku czego doprowadził starszą z nich do targnięcia się w przeszłości na własne życie. Pokrzywdzone nigdy tego nie zgłaszały, bały się - wyjaśnia podkomisarz Rekowska.

Co więcej - kobiety zgodnie oświadczyły też, że dzień wcześniej 66-latek pobił córkę, bo ta spotyka się z mężczyzną, który mu nie odpowiada, a gdy na jej pomoc ruszyła matka, mężczyzna zaatakował także i ją. Dzielnicowi od razu obezwładnili stawiającego czynny opór 66-latka i go zatrzymali jako podejrzanego o stosowanie przemocy w rodzinie. Z miejsca zamieszkania mężczyzna trafił do policyjnej celi. W wyniku dalszych działań funkcjonariusze zgromadzili bogaty materiał dowodowy i przekazali go do Prokuratury Rejonowej w Sopocie.

- Prokurator ogłosił zarzut znęcania się od wielu lat fizycznie i psychicznie nad swoją żoną i córką, czym doprowadził starszą z kobiet do targnięcia się na własne życie. Następnie prokurator zawnioskował do sądu o tymczasowy areszt dla podejrzanego 66-latka, do którego sędzia przychylił się w piątek. Decyzją sądu zatrzymany sopocianin najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Jeżeli następstwem tego czynu jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze od 2 do 12 lat więzienia - wyjaśnia podkomisarz Rekowska.

66-latek z Sopotu znęcał się nad rodziną. Zgłaszajmy takie przypadki!

Policjanci z Sopotu przypominają, że każda osoba, która doznaje przemocy lub jest jej świadkiem może bezpiecznie i w zaufaniu zgłosić fakt pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, m.in. dzwoniąc pod numer telefonu: 58 550 14 14, pisząc mailowo na adres Punktu Interwencji Kryzysowej: pik@mopssopot.pl, albo osobiście zgłaszając się do placówki przy Alei Niepodległości 876 w Sopocie. - Problem przemocy należy jak najszybciej zgłosić dzielnicowemu lub pod numerem 112 - podkreśla oficer prasowa sopockiej komendy. W innych miastach rzecz jasna również powinniśmy zgłaszać podobne przypadki.

