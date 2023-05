Pijani opiekowali się trojgiem dzieci. Policja odkryła coś jeszcze. Szczególne okrucieństwo

Od lat dręczył fizycznie i psychicznie żonę i córkę. Ten potwór doprowadził kobietę do próby samobójczej

Pijani rodzice opiekowali się dziećmi

2, 3 i 5 lat - tyle mają dwie dziewczynki i chłopczyk, które w swoim krótkim życiu doświadczyły już prawdziwego piekła. Para mieszkająca we wsi pod Słupskiem miała pastwić się nad nimi w wyjątkowo okrutny sposób. Pod wpływem alkoholu mieli m.in. je bić i przypalać papierosami, głodzone i pojone alkoholem. Jedno z dzieci miało mieć nawet wybite zęby.

Zgłoszenie o nietrzeźwych rodzicach słupscy policjanci otrzymali w grudniu 2022 roku. Gdy udali się pod wskazany adres, okazało się, że 29-latka i 35-latek są pijani.

- Funkcjonariusze od razu pojechali pod wskazany adres, a przeprowadzone badania alkomatem potwierdziły, że rodzice są pijani - informuje mł. asp. Jakub Bagiński z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. - Mundurowi, aby jak najszybciej zapewnić trojgu małych dzieci bezpieczne miejsce, od razu skontaktowali się z pracownikami socjalnymi.

Maluchy jeszcze tej samej nocy, której doszło do interwencji, zostały przekazane pod opiekę rodziny zastępczej, pod której opieką znajdują się do dziś.

- Rzeczywiście była taka interwencja w grudniu 2022 roku - potwierdza w rozmowie z "Super Expressem" Anna Łabik, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy. - Podczas tej interwencji dzieci zostały zabezpieczone do pieczy zastępczej i umieszczone właśnie w tej pieczy. Rodzice nawiązali w tym czasie współpracę z naszym asystentem rodziny, bardzo dobrze współpracują, starają się wykonać wszystkie zalecenia i wskazówki asystenta, więc ta współpraca w naszej ocenie przebiega bardzo dobrze.

Rodzice znęcali się nad trójką swoich dzieci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Troje dzieci przeżyło piekło

W toku śledztwa wyszło jednak na jaw, że w rodzinie mogło dochodzić do aktów przemocy wobec trójki dzieci. Rodzice mieli znęcać się nad dwiema dziewczynkami i chłopcem zarówno fizycznie jak i psychicznie. Policjanci poinformowali sąd rodzinny i prokuraturę.

Zgromadzony materiał dowodowy i przesłuchania osób, które zaopiekowały się maluchami, doprowadziły do zatrzymania Marioli K. i Łukasza B. Oboje usłyszeli zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad swoimi dziećmi. Nie przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Decyzją sądu oboje trafili do aresztu na 3 miesiące.

- Rodzice biologiczni Łukasz B. i Mariola K. znęcali się ze szczególnym okrucieństwem nad trojgiem swoich małoletnich dzieci: dwulatkiem, trzylatką i pięciolatką - mówi "Super Expressowi" prok. Magdalena Gadoś z Prokuratury Rejonowej w Słupsku. - Obydwoje nie przyznali się do zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśnienia, które odbiegają od tego, co wiemy ze zgromadzonego materiału dowodowego. Negują w nich całkowicie stosowanie przemocy wobec swoich dzieci.

Część tych wyjaśnień podlegać będzie jeszcze sprawdzeniu w toku dalszych czynności.

- Natomiast z dokumentacji medycznej, dokumentacji psychologicznej i przesłuchań rodziców zastępczych i innych ustalonych w sprawie świadków, w sposób jednoznaczny wynika, że te zarzuty mają rację bytu - dodaje prok. Magdalena Gadoś.

Sąsiedzi nic nie widzieli

Mieszkańcy wsi, w której mieszkają Mariola K. i Łukasz B. niezbyt chętnie chcieli rozmawiać z mediami. Jednak ci, którzy zdecydowali się anonimowo porozmawiać z reporterem "Super Expressu", twierdzą, że w rodzinie nie działo się nic złego, chociaż nie zaprzeczają, że doszło tam do częstego spożywania alkoholu.

- Alkohol był w tym domu, ale jak Mariola przychodziła do sklepu z dziećmi, nie było widać, żeby działa im się krzywda - mówi kobieta spotkana we wsi. - Były zadbane i nie wyglądało, żeby coś się działo.

Za znęcanie się nad dziećmi Marioli K. i Łukaszowi B. grozi do 10 lat więzienia.