Makabryczne odkrycie

Zabójstwo na Kaszubach. Ciało Krzysztofa zalali betonem. Sąd bezlitosny dla 19-latka

sch | PAP 13:26 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

19-latek został aresztowany w związku z zabójstwem 36-letniego Krzysztofa C., którego zabito po imprezie, a potem ciało przewieziono do Płaczewa na Kaszubach i zalano betonem w dole w garażu. To piąta osoba, której zarzucono zabójstwo w tej sprawie. Łącznie w śledztwie zarzutami objęto siedem osób.