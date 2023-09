i Autor: pixabay.com zdjęcie ilustracyjne

nie tego się spodziewali

Pijany ksiądz na pogrzebie mylił kropidło z mikrofonem. Ta decyzja to cios dla rodziny zmarłego

To, co wydarzyło się w 1 grudnia 2022 roku w trakcie pogrzebu na cmentarzu Łostowickim szokuje do dziś. Ksiądz Parafii św. Maksymiliana Kolbe w Gdańsku był wyraźnie pijany, alkohol czuć było na kilometr, bełkotał, a na sam koniec tego "popisu" upadł na świeży grób. Gdyby tego było mało, duchowny mylił kropidło z mikrofonem. Rodzina zmarłego była wstrząśnięta! Sprawą zajęła się prokuratura, która odniosła się do całego zajścia.